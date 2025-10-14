В бета-версии iOS 26.1 появились первые признаки обновлённого бренда Apple TV

После официального объявления Apple о ребрендинге Apple TV+ в Apple TV с «яркой новой идентичностью» первые изменения стали заметны в последних бета-версиях.

Иконки приложения Apple TV и другие визуальные элементы в iOS 26.1 и tvOS 26.1 beta 3 получили стеклянный многокрасочный эффект, заменив прежнюю сдержанную серую гамму.

Обновлённый стиль также появился на пресс-страницах сервиса Apple TV, однако на страницах, ориентированных на пользователей, изменения пока не внедрены.

Остаётся неизвестным, будут ли в рамках ребрендинга внесены дополнительные изменения помимо имени и логотипа, но если они планируются, их появление ожидается в ближайшее время.