В Белоруссии прошли первые и успешные испытания беспилотного вертолета Ми-2

В начале 2025 года компания ООО «ЮВР» отметила успешные лётные испытания своей новой модели беспилотного вертолета — «ДроМи». Это событие стало итогом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных в течение 2024 года.

Беспилотный летательный аппарат «ДроМи», созданный на базе вертолета Ми-2, успешно прошел серию испытательных полётов на аэродроме компании в Узденском районе. Испытания подтвердили правильность концепции конверсии тяжёлых вертолётов в беспилотные аппараты.

Стоит отметить, что «ДроМи» стал первым в мире беспилотным вертолетом с максимальной взлетной массой более 3000 кг.