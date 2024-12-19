В Австралии ввели самые жесткие ограничения использования соцсетей

В Австралии вступил в силу закон, который запрещает использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. Это решение было принято парламентом страны в конце ноября.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что подростки часто сталкиваются с буллингом, мошенничеством и угрозами в интернете.

Теперь цифровые компании обязаны принять меры, чтобы несовершеннолетние не имели доступа к социальным платформам. За нарушение этого правила компаниям грозит штраф до 50 миллионов австралийских долларов (примерно 32 миллиона долларов США или почти 3,5 миллиарда рублей).

Наказания за попытки обойти запрет для подростков пока не предусмотрено. Также мессенджеры и видеохостинг YouTube не попадают под эти ограничения.

Механизм отключения подростков от социальных сетей еще не определен, а первые ограничения начнут действовать с января 2025 года.