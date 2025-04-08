В Австралии пяти пациентам успешно установили титановое сердце

BiVACOR — это настоящее титановое сердце, которое было разработано для замены донорских органов. Впервые его использовали в прошлом году как временное решение для пациентов, ожидающих трансплантации.

Недавно стало известно, что мужчина прожил более 100 дней с имплантатом BiVACOR и даже смог временно покинуть больницу, так как устройство продолжало перекачивать кровь.

Разработка BiVACOR началась в 2001 году под руководством инженера Дэниела Тиммса, создавшего модель, имитирующую человеческую систему кровообращения.

Устройство работает без клапанов и использует магнитно-левитирующий ротор, что приводит к риску поломки. BiVACOR весит менее 1,5 кг и питается от внешнего аккумулятора, он подходит как для мужчин, так и для женщин и детей до 12 лет.

В 2024 году врачи в США и Австралии успешно установили это устройство для пяти пациентов. Один из них, страдавший сердечной недостаточностью, смог восстановить силы и покинуть больницу перед трансплантацией человеческого сердца.

BiVACOR пока не доступен для продажи, но к концу 2025 года в Австралии будут готовы еще устройства. В будущем они могут стать долговременной заменой для пациентов с сердечными проблемами.