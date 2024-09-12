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В ассортименте Sony появилась недорогая аудиосистема для домашнего кинотеатра

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Sony представила новую бюджетную аудиосистему SA-D40M2 для домашних кинотеатров. Эта акустическая система состоит из четырех компактных динамиков и сабвуфера, обеспечивая суммарную мощность в 100 Вт.

В ассортименте Sony появилась недорогая аудиосистема для домашнего кинотеатра

SA-D40M2 предлагает 4.1-канальный звук, который, по утверждению производителя, является чистым и динамичным. Для подключения устройств доступны Bluetooth (с памятью на 8 устройств), USB и AUX. В комплекте идет пульт дистанционного управления, а беспроводное соединение работает на расстоянии до 10 метров.

Эта акустическая система уже доступна в Индии по цене 119 долларов. К сожалению информации о запуске системы в других странах нет.

В ассортименте Sony появилась недорогая аудиосистема для домашнего кинотеатра

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