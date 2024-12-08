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В ассортимент устройств Xiaomi добавили умный блендер

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Xiaomi представила новый кухонный прибор под названием Mijia Smart Light-Sound Inverter Blender P1.

Новинку оценили в 699 юаней (9900 рублей).
Блендер оснащен бесщеточным инверторным двигателем, который регулирует скорость и мощность в зависимости от ингредиентов. Максимальная скорость достигает 35 000 оборотов в минуту при этом уровень шума блендера не превышает 52 дБ.

Бутовой прибор для кухни интегрируется с приложением Mi Home, позволяя удаленно управлять настройками, регулировать скорость, устанавливать таймеры и получать доступ к более чем 50 рецептам.

Блендер предлагает быстрый режим для приготовления соевого молока всего за 18 минут без замачивания бобов. Также есть режим для густых смесей.

Блендер поддерживает высокотемпературную самоочистку, а также имеет шесть уровней защиты, предотвращающих перелив и перегрев.

В ассортимент устройств Xiaomi добавили умный блендер В ассортимент устройств Xiaomi добавили умный блендер

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