В Apple выпустили iOS 18.0.1 с исправлением зависаний на iPhone

Apple выпустила iOS 18.0.1 с исправлением зависаний на iPhone наряду с обновлением и для планшетов.

Apple разработала обновления iOS 18.0.1 и iPadOS 18.0.1, которые включают не только исправления ошибок, но и важные обновления безопасности для iPhone и iPad. Новые версии устраняют уязвимости в приложениях «Сообщения» и «Пароли».

В приложении «Сообщения» для всех моделей iPhone 16 была обнаружена проблема, из-за которой аудиосообщения могли записывать звук раньше, чем включался индикатор микрофона. Эта уязвимость была исправлена с помощью улучшенных проверок.

В системе «Пароли» для устройств начиная с iPhone XS и различных моделей iPad была выявлена ошибка, позволяющая прочитать сохраненные пароли вслух голосом за кадром. Эта проблема также была устранена.

Чтобы установить обновление, пользователям нужно открыть приложение «Настройки» и выбрать раздел «Общие», а затем «Обновление программного обеспечения».