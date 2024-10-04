Главная » Новости

В Apple выпустили iOS 18.0.1 с исправлением зависаний на iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Apple выпустила iOS 18.0.1 с исправлением зависаний на iPhone наряду с обновлением и для планшетов.

В Apple выпустили iOS 18.0.1 с исправлением зависаний на iPhone

Apple разработала обновления iOS 18.0.1 и iPadOS 18.0.1, которые включают не только исправления ошибок, но и важные обновления безопасности для iPhone и iPad. Новые версии устраняют уязвимости в приложениях «Сообщения» и «Пароли».

В приложении «Сообщения» для всех моделей iPhone 16 была обнаружена проблема, из-за которой аудиосообщения могли записывать звук раньше, чем включался индикатор микрофона. Эта уязвимость была исправлена с помощью улучшенных проверок.

В системе «Пароли» для устройств начиная с iPhone XS и различных моделей iPad была выявлена ошибка, позволяющая прочитать сохраненные пароли вслух голосом за кадром. Эта проблема также была устранена.

Чтобы установить обновление, пользователям нужно открыть приложение «Настройки» и выбрать раздел «Общие», а затем «Обновление программного обеспечения».

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.