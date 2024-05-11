В Apple уже извинились за рекламу iPad Pro с раздавленными инструментами

Рекламный ролик нового iPad Pro от Apple, называемый «Crush», вызвал широкую критику и привел к извинениям со стороны компании.

В ролике показывается, как различные предметы, такие как пианино, гитара, телевизор и другие, раздавливаются огромным прессом и превращаются в iPad Pro.

Некоторые люди интерпретировали этот ролик как метафору подавления человеческого творчества технологической мощью. Реклама вызвала обвинения в том, что она пропагандирует идею, будто технология заменяет и уничтожает традиционные формы творчества и искусства.

В связи с этим Apple представил свои извинения и объявил, что не будет показывать эту рекламу по телевидению.

Тор Мюрен, вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям, подчеркнул, что реклама не передала задуманную концепцию и не отразила цель компании вдохновить пользователей выражать себя и воплощать свои идеи в жизнь с помощью iPad.