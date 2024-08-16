В Apple разрабатывают смарт-кольцо для управления Vision Pro

Apple запатентовала новое умное кольцо, которое, по данным 9to5Mac, будет работать в изолированном режиме и собирать данные о здоровье и активности пользователя.

Эти данные могут передаваться другим устройствам, что открывает новые возможности для взаимодействия.

Основные особенности умного кольца:

Сбор данных: Устройство будет отслеживать физическую активность и здоровье пользователя.

Совместимость: Умное кольцо можно будет использовать вместе с гарнитурой дополненной реальности, что позволит управлять устройствами, вводить текст и настраивать их более точно.

Потенциал: Эта система управления может улучшить функциональность шлемов AR и VR, таких как очки Vision Pro, уже выпущенные Apple.

Однако журналисты указывают, что компания может не выпустить кольцо в массовое производство, так как к моменту появления реальной необходимости оно может устареть.

Ранее также стало известно, что Apple заблокировала аккаунты разработчиков из РФ и Беларуси в Apple Search Ads.

Также сообщалось о разработке 30-дюймового iMac и возможном снятии с производства iPhone 15.