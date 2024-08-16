Главная » Новости

В Apple разрабатывают смарт-кольцо для управления Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Apple запатентовала новое умное кольцо, которое, по данным 9to5Mac, будет работать в изолированном режиме и собирать данные о здоровье и активности пользователя.

Эти данные могут передаваться другим устройствам, что открывает новые возможности для взаимодействия.

Основные особенности умного кольца:

Сбор данных: Устройство будет отслеживать физическую активность и здоровье пользователя.

Совместимость: Умное кольцо можно будет использовать вместе с гарнитурой дополненной реальности, что позволит управлять устройствами, вводить текст и настраивать их более точно.

Потенциал: Эта система управления может улучшить функциональность шлемов AR и VR, таких как очки Vision Pro, уже выпущенные Apple.

Однако журналисты указывают, что компания может не выпустить кольцо в массовое производство, так как к моменту появления реальной необходимости оно может устареть.

Ранее также стало известно, что Apple заблокировала аккаунты разработчиков из РФ и Беларуси в Apple Search Ads. 

Также сообщалось о разработке 30-дюймового iMac и возможном снятии с производства iPhone 15. 

Apple хочет создать устройство в виде роботизированной руки

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.