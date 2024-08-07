В Apple объяснили, почему на iPhone нет поисковика Microsoft

В Apple рассказали, почему iPhone не использует поисковик Bing от Microsoft. Это произошло на судебном слушании по делу Google, где судья спросил вице-президента Apple Эдди Кью об этом вопросе.

Кью объяснил, что для Apple нет альтернативы Google, добавив, что Microsoft не сможет предложить такую сумму, которая бы их заинтересовала.

В итоге Apple продолжает сотрудничать с Google, который платит компании процент от своего дохода от рекламы.

В 2022 году Google заработал 20 миллиардов долларов, и этот доход делает партнерство выгодным для Apple. Судебное разбирательство выявило, что Google многократно продлевала контракт с Apple, чтобы сохранить свое место в iPhone.

Источник: The Verge.