Главная » Новости

В Apple объяснили отсутствие жеста «Назад» с правого края iPhone

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги объяснил, почему в iOS нет жеста возврата назад от правого края экрана, аналогичного тому, что используется на Android.

На вопрос блогера с канала Donald Decodes Федериги ответил, что Apple стремится выстраивать навигацию в системе по аналогии с физическими действиями в реальном мире. По его словам, движение от правого края логичнее воспринимается как переход вперед, например при перелистывании страниц бумажной книги.

Поэтому жест возврата назад в iOS по-прежнему выполняется от левого края экрана.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.