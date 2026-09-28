В Apple объяснили отсутствие жеста «Назад» с правого края iPhone

Вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги объяснил, почему в iOS нет жеста возврата назад от правого края экрана, аналогичного тому, что используется на Android.

На вопрос блогера с канала Donald Decodes Федериги ответил, что Apple стремится выстраивать навигацию в системе по аналогии с физическими действиями в реальном мире. По его словам, движение от правого края логичнее воспринимается как переход вперед, например при перелистывании страниц бумажной книги.

Поэтому жест возврата назад в iOS по-прежнему выполняется от левого края экрана.