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В Apple хотят заставить пользователей держать iPad «правильно»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Сотрудники Apple раскрыли интересные детали о предстоящих моделях iPad во время интервью для французского издания Numerama.

В Apple хотят заставить пользователей держать iPad "правильно"

Согласно их словам, будущие устройства получат необычное косметическое изменение, целью которого является убедить пользователей держать планшет «правильно» — по крайней мере, с точки зрения производителя.

По информации источника, Apple планирует повернуть фирменный логотип в форме яблока на 90 градусов на задней панели планшета.

По мнению компании, владельцы iPad чаще используют устройство в альбомной ориентации (например, при подключении к клавиатуре), из-за чего логотип находится в неправильном положении.

Учитывая это обстоятельство, американская компания уже переместила датчик фронтальной камеры на длинную сторону в новых моделях iPad Pro и iPad Air. Кроме того, в горизонтальной ориентации логотип будет отображаться на экране устройства при его включении или перезагрузке.

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