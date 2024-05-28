В Apple хотят заставить пользователей держать iPad «правильно»

Сотрудники Apple раскрыли интересные детали о предстоящих моделях iPad во время интервью для французского издания Numerama.

Согласно их словам, будущие устройства получат необычное косметическое изменение, целью которого является убедить пользователей держать планшет «правильно» — по крайней мере, с точки зрения производителя.

По информации источника, Apple планирует повернуть фирменный логотип в форме яблока на 90 градусов на задней панели планшета.

По мнению компании, владельцы iPad чаще используют устройство в альбомной ориентации (например, при подключении к клавиатуре), из-за чего логотип находится в неправильном положении.

Учитывая это обстоятельство, американская компания уже переместила датчик фронтальной камеры на длинную сторону в новых моделях iPad Pro и iPad Air. Кроме того, в горизонтальной ориентации логотип будет отображаться на экране устройства при его включении или перезагрузке.