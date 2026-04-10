В App Store неожиданно появилась мобильная версия Borderlands в тестовом формате

В американском App Store без предварительных анонсов и рекламной кампании стала доступна мобильная версия лутер-шутера Borderlands. Игра выполнена в узнаваемой стилистике серии и сохраняет базовые элементы геймплея, адаптированные под устройства iPhone.

При этом проект находится на ранней стадии: пользователи могут опробовать его бесплатно, однако релиз не является финальным. Отмечается, что у версии пока отсутствует окончательное название, а сам запуск рассматривается как тестовый этап разработки.