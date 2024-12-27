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В App Store нашли несколько сотен опасных приложений для детей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

В новом отчете групп по защите детей Heat Initiative и ParentsTogether Action выявлено, что в Apple App Store есть много приложений, которые не подходят для детей младше четырех лет.

Исследователи просмотрели более 800 приложений за 24 часа и нашли свыше 200, содержащих нежелательный контент, включая приложения для общения с незнакомцами и игры с сексуальными или жестокими элементами.

Исследование охватило приложения с рейтингами 4+, 9+ и 12+ в рискованных категориях, таких как общение и игры.

Оно показало, что среди обнаруженных 24 сексуальных игр и 9 приложений для общения с незнакомцами, а также множество приложений, связанных с красотой и доступом в интернет. В итоге около 200 таких приложений были загружены более 550 миллионов раз.

Отчет призывает Apple улучшить защиту детей в App Store, предлагая использовать сторонних рецензентов для проверки возрастных рейтингов.

В ответ представитель Apple заявил, что компания делает все возможное для обеспечения безопасности пользователей и предоставляет родителям инструменты для контроля доступа к приложениям.

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