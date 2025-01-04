В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны за декабрь 2024 года

Платформа AnTuTu опубликовала список десяти самых мощных смартфонов за декабрь 2024 года, правда пока этот рейтинг относится к китайскому рынку, тогда как глобальный рейтинг будет опубликован позднее.

Тестирование включает оценку процессора, графического процессора, оперативной памяти и других характеристик устройств.

На первом месте оказался игровой смартфон Red Magic 10 Pro+ с чипом Snapdragon 8 Elite, набравший 2 924 229 баллов.

Второе место занял OnePlus Ace 5 Pro с результатом 2 918 301.

На третьем и четвёртом местах расположились модели OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Edition и Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition, оба с процессором Dimensity 9400.

Полный список самых мощных Android-смартфонов за декабрь 2024 года выглядит следующим образом: