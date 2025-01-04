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В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны за декабрь 2024 года

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Платформа AnTuTu опубликовала список десяти самых мощных смартфонов за декабрь 2024 года, правда пока этот рейтинг относится к китайскому рынку, тогда как глобальный рейтинг будет опубликован позднее.

Тестирование включает оценку процессора, графического процессора, оперативной памяти и других характеристик устройств.

В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны за декабрь 2024 года

На первом месте оказался игровой смартфон Red Magic 10 Pro+ с чипом Snapdragon 8 Elite, набравший 2 924 229 баллов.

Второе место занял OnePlus Ace 5 Pro с результатом 2 918 301.

На третьем и четвёртом местах расположились модели OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Edition и Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition, оба с процессором Dimensity 9400.

Полный список самых мощных Android-смартфонов за декабрь 2024 года выглядит следующим образом:

  1. Red Magic 10 Pro+
  2. OnePlus Ace 5 Pro
  3. OPPO Find X8 Pro
  4. Vivo X200 Pro
  5. iQOO 13
  6. iQOO Neo 10 Pro
  7. OPPO Find X8
  8. Vivo X200
  9. OnePlus 13
  10. Vivo X200 Pro Mini
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