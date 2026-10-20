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В Anthropic доля начинающих технических специалистов снизилась до 9%

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

В Anthropic доля начинающих технических специалистов снизилась до 9%

Американская компания Anthropic, разрабатывающая нейросеть Claude, сообщила о заметном изменении структуры найма технических специалистов на фоне расширения использования искусственного интеллекта.

Согласно внутреннему исследованию компании, с января 2025 года по июнь 2026 года доля начинающих специалистов среди новых технических сотрудников сократилась с 27% до 9%.

При этом общая численность технических команд продолжала увеличиваться. Изменения происходили на фоне активного расширения компании и роста подразделений продаж, финансов и подбора персонала.

Доля технических подразделений в общей численности сотрудников Anthropic за год сократилась с 61% до 56%. Внутри этих команд доля младших специалистов уменьшилась с 21% до 14%.

Одновременно компания активно внедряла ИИ-агентов, способных выполнять последовательности задач с использованием программных инструментов и языковых моделей.

В марте 2026 года суммарная продолжительность работы автономных и интерактивных ИИ-агентов впервые превысила рабочее время сотрудников. К августу интерактивные агенты выполняли вычисления и операции с инструментами в шесть раз дольше, чем работали управлявшие ими специалисты.

Однако специалисты Anthropic подчёркивают, что длительность выполнения задач нейросетью нельзя напрямую приравнивать к объёму полезной работы человека.

Компания также сообщила об увеличении количества программного кода, создаваемого в расчёте на одного инженера, и росте отдельных производственных показателей. Вместе с тем расширение автоматизации привело к новым задачам по проверке результатов работы ИИ.

В некоторых командах ознакомление со всеми результатами взаимодействия с Claude могло бы занимать более половины рабочей недели.

Исследование основывалось на кадровой статистике, внутренних показателях использования нейросетей, опросах сотрудников, анализе рабочих процессов и 17 интервью.

Авторы признают, что установить прямую причинно-следственную связь между внедрением ИИ и сокращением доли начинающих работников невозможно. На структуру найма одновременно влияли рост бизнеса и изменение организационных приоритетов.

Тем не менее результаты демонстрируют, как развитие ИИ-агентов сопровождается изменением требований к техническим специалистам. При подборе сотрудников всё большее значение, по оценке Anthropic, приобретают самостоятельность, ответственность за решения и способность проверять результаты автоматизированной работы.

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