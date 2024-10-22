В Android-версии Chrome добавили «противоугонную» функцию

На Android запустился пакет технологий Google для защиты от кражи смартфона, и аналогичная функция скоро появится в браузере Chrome.

Нововведение под названием Identity Check позволит блокировать автозаполнение паролей до биометрической авторизации, даже если злоумышленник обойдет блокировку экрана.

Согласно информации от Android Headlines, эта функция сделает биометрическую повторную аутентификацию обязательной перед заполнением паролей и другими защищенными действиями.

При необходимости биометрия сможет заменить PIN-коды или пароли для приложений и станет обязательной для любых платежей.

Механизм активации этой функции пока не раскрыт, но ожидается, что ее можно будет протестировать на устройствах с Android 15 QPR1. Сроки массового внедрения Identity Check пока не объявлены.