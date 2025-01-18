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В Android 16 тестируют новый режим «тройного разделения экрана»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

В Android 16 пользователи планшетов могут получить новый режим «тройного разделения экрана», который позволит разделить интерфейс на три части. Это улучшит многозадачность и сделает работу с несколькими приложениями более удобной.

В Android 16 тестируют новый режим «тройного разделения экрана»

Google разрабатывает эту функцию, вдохновляясь аналогичным инструментом от OnePlus, который был представлен в их складном устройстве «OnePlus Open».

В этом режиме два приложения занимают 90% экрана, а третье — 10%. Пользователи смогут легко увеличивать размер третьего приложения и переключаться между ними.

Код для нового режима уже обнаружен в тестовой версии Android 16, хотя пока он не позволяет одновременно запускать три приложения. Ожидается, что Google представит эту функцию в стабильной версии Android 16, улучшив многозадачность на планшетах.

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