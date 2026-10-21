В Африке обнаружили следы животных в отложениях возрастом 60 тысяч лет

Международная группа археологов обнаружила древние белковые следы животных в археологических отложениях, возраст которых составляет приблизительно 60 тысяч лет. Находка сделана при исследовании комплекса Клипдрифт на территории Южной Африки. Результаты работы опубликованы 21 октября в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

В исследовании приняли участие специалисты Университета Кюсю, Бергенского университета и Копенгагенского университета. Учёные изучали древнюю поверхность, содержащую охру — природный минеральный пигмент, который использовался людьми каменного века.

Применение охры в древности могло иметь различные назначения. Её использовали при обработке материалов, изготовлении красителей и в действиях, которым исследователи иногда приписывают символическое значение. Однако установить конкретные способы применения пигмента спустя десятки тысяч лет чрезвычайно сложно.

Для изучения образцов специалисты применили палеопротеомику — совокупность методов, позволяющих обнаруживать и идентифицировать остатки древних белков. В отличие от традиционного анализа костей и других видимых находок, такой подход способен выявлять следы биологических материалов непосредственно в археологических отложениях.

Белки извлекали из сохранившихся образцов грунта, после чего исследовали с помощью жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии. Полученные фрагменты сравнивали с базами данных белков и специальной справочной коллекцией коллагена.

Анализ позволил идентифицировать коллаген первого типа, соответствующий обыкновенной канне — крупной африканской антилопе.

Обнаружение белка указывает на связь животных материалов с поверхностью, содержащей охру. При этом исследователи рассматривают несколько возможных объяснений. Люди могли специально смешивать охру с веществами животного происхождения либо обрабатывать с её помощью шкуры антилоп.

Находка не позволяет окончательно определить, какой из этих вариантов имел место. Тем не менее она предоставляет новые биохимические свидетельства сложной деятельности древних представителей Homo sapiens.

Особенно важным результатом стала демонстрация возможностей палеопротеомики для африканских археологических памятников. В условиях тёплого климата древняя ДНК часто сохраняется плохо, тогда как отдельные белковые фрагменты могут оставаться доступными для исследования значительно дольше.

Новые методы способны помочь археологам восстанавливать особенности питания, обработки материалов и повседневной жизни древних людей даже там, где привычные органические свидетельства давно исчезли.