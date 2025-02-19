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В аэропорту Пулково начали тестировать роботов с ИИ для уборки и дезинфекции

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В аэропорту Пулково стартовало тестирование роботов для уборки и дезинфекции общественных помещений. Эти устройства используют технологию визуальной навигации и искусственный интеллект, разработанные в России.

Как сообщили в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», роботы ориентируются в пространстве благодаря лидарам и камерам.

Роботы будут заниматься уборкой и дезинфекцией в залах регистрации и прибытия. Для тестирования выбрана модель Cleanbotics от компании Waybot Robotics, которая способна очищать площадь до 5 тысяч квадратных метров на одном заряде аккумулятора.

Кроме того, роботы оснащены облачной системой управления, которая позволяет создавать маршруты, зоны уборки и расписания, а также удаленно запускать и останавливать устройства.

Также в январе аэропорт начал использовать машину для противообледенительной обработки, произведенную в России. Первая машина была создана на базе Volvo, а следующие будут сделаны на базе «Камаза».

Эти деайсеры предназначены для удаления снежно-ледяных отложений с использованием подогретых смесей и нанесения антиобледенительной жидкости.

Источник: ТАСС.

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