В Adobe прокомментировали свой доступ к контенту пользователей

На прошлой неделе пользователи начали видеть всплывающее окно с новыми условиями обслуживания, которое нельзя просто закрыть.

Прежде чем использовать программы, такие как Photoshop, пользователи должны согласиться с новыми условиями — без этого нельзя даже удалить программу.

Формулировки в документе вызвали беспокойство у клиентов Adobe, особенно у тех, кто профессионально работает с программами компании, отредактировав контент, принадлежащий другим людям и иногда защищенный соглашениями о неразглашении.

Adobe объяснила это нововведение в своем корпоративном блоге. В разделе «Доступ к вашим данным» были внесены некоторые изменения: компания отметила, что «может» получать доступ к пользовательским файлам с помощью «автоматизированных или ручных методов».

Оказалось, что эта формулировка уже действовала несколько месяцев, и большая ее часть осталась без изменений — Adobe по-прежнему не собирается использовать пользовательский контент для обучения своей модели искусственного интеллекта Firefly.

Формулировка о доступе к контенту была введена прежде всего потому, что некоторые функции графического редактора Adobe, такие как Neural Filters, Liquid Mode и Remove Background, требуют взаимодействия с облачными ресурсами. Кроме того, пользовательский контент, хранящийся в облаке, может быть проверен на предмет незаконных материалов.

Тем, кто беспокоится о конфиденциальности своих данных, рекомендуется отключить передачу файлов из облака для исследовательских и разрабатываемых программ Adobe. Эта опция может быть отключена в настройках учетной записи.