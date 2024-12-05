В 2025 году в РФ стартует тестирование отечественного аналога системы Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) весной 2025 года предложит банкам участвовать в тестировании новой технологии «Волна», которая позволит пользователям iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки. Об этом сообщил аналитик НСПК Никита Лукьянов, пишет Интерфакс.

По его словам, заявки на участие в пилотном проекте можно подавать уже сейчас, а тестирование начнется во втором квартале 2025 года вместе с банками-участниками. Технологию «Волна» можно будет интегрировать в мобильные приложения банков. Пользователи смогут установить «Волну» в качестве способа оплаты по умолчанию.

При оплате потребуется активировать приложение, поднести телефон к терминалу на расстоянии 15-20 см и подтвердить платеж с помощью FaceID, TouchID или пароля. НСПК также разрабатывает возможность офлайн-оплат.

«Офлайн-платежи могут осуществляться как между смартфонами, так и между смартфоном и терминалом, что позволяет работать без стабильной связи», — отметил Лукьянов.

Технология «Волна» использует Bluetooth (BLE) и независима от NFC, что исключает двойное списание средств. При этом «Волна» позволяет осуществлять платежи на большем расстоянии от терминала, не беспокоясь о положении смартфона.