В 2025 году некоторые устройства Xiaomi, Redmi и POCO будут сняты с производства

В 2025 году компания Xiaomi прекратит производство многих своих устройств под брендами Xiaomi, Redmi и POCO.

Обновление HyperOS 2 на базе Android 14 станет последним крупным обновлением для некоторых моделей, в то время как другие устройства не получат это обновление и завершат свой жизненный цикл на более старых версиях.

Некоторые устройства, такие как Xiaomi 11 Lite 5G NE и Xiaomi 11T Pro, получат обновление HyperOS 2. Помимо упомянутых моделей, это обновление получат еще Xiaomi 11T, 11 Ультра, 11 и 11 Pro.

В то же время модели, включая Redmi Note 11 SE и POCO M4 5G, не будут обновлены и продолжат работать на устаревшем программном обеспечении.

Среди устройств, которые уже не получат обновления значатся:

Redmi Note 11 SE

POCO M4 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10C

Redmi Pad

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro + 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G