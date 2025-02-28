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В 2024 году спрос на видеокарты в России вырос на 40%

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Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о значительном росте спроса на видеокарты в 2024 году. Продажи увеличились на 40% в денежном выражении и на 30% по количеству проданных единиц по сравнению с 2023 годом.

Лидером продаж стала видеокарта Palit RTX 4070 SUPER Dual OC благодаря высокой производительности и доступной цене. Она отлично подходит для игр и работы с 3D-графикой. Другие популярные модели включают MSI RTX 4080 SUPER и Palit NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER.

Рост интереса к видеокартам объясняется поддержкой новых технологий NVIDIA, таких как DLSS 3 и трассировка лучей, а также их энергоэффективностью.

В топе продаж также оказались модели Palit RTX 4060, которые обеспечивают хорошее соотношение цены и производительности, особенно для игр в Full HD.

По мнению менеджера группы М.Видео-Эльдорадо Арсена Гайдарилова, спрос на видеокарты будет расти благодаря новым технологиям и ожидаемым новинкам от NVIDIA.

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