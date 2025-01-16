Жители РФ в 2024 году потратили 1,86 млрд рублей на покупку импортной электроники

В 2024 году россияне потратили 1,86 миллиарда рублей на покупку импортной электроники, что на 5,26% больше, чем в прошлом году.

По данным сервиса CDEK.Shopping, почти 40% всех заказов составила электроника, при этом мужчины чаще женщин покупали гаджеты из-за границы.

Наиболее активные покупатели — люди в возрасте от 31 до 40 лет, а также молодежь от 19 до 25 лет. Среди популярных товаров — смартфоны, на которые пришлось 29,8% всех покупок, а также наушники, мониторы, ноутбуки и игровые консоли.

Самыми востребованными странами-поставщиками стали Китай (55,69% заказов) и ОАЭ (27,77%).

Россияне проявили особый интерес к продукции Apple и Sony: популярнейшими гаджетами стали iPhone 15, наушники AirPods 4 и игровая приставка PlayStation 5 Pro.

Средний чек на технику из-за границы составил 71 009 рублей, а пик продаж пришелся на март перед Международным женским днем.