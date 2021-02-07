В 2021 году LG Electronics выпустит монитор с 27-дюймовым экраном OLED

LG Electronics уже провела анонс 31,5-дюймовыого монитора с OLED экраном. Эта модель получила название UltraFine OLED Pro 32EP950.

Помимо этого, монитора корейская компания готовит новую модель, с 27-дюймовым экраном.

В анонсированном мониторе используется матрица компании JOLED — это новый производитель экранов, созданный компаниями Japan Display, Sony и Panasonic.

Основная задача JOLED выпускать OLED экраны по технологии струйной печати.

В 2017 году JOLED освоила мелкосерийное производство 4К OLED панелей диагональю 21,6-дюйм, которые производили на линии 4,5-Gen.

Теперь у компании обновленное производство, позволяющие выпускать панели методом струйной печати с подложками размером 1300х1500 мм.