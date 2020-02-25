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В 2020 году возрождённым телефоном станет Nokia 5310 XpressMusic

25.02.2020 22:23

HMD Global после возвращения на рынок смартфонов бренда Nokia, ежегодно начала выпускать по одной кнопочной модели телефонов.

В первый год была возрождена Nokia 3310, через год появилась Nokia 8110, а позже выпустили Nokia 2720.

В этом году тоже ожидается одна из возрожденных легенд, и судя по всему это будет Nokia 5310 XpressMusic.

В Китае прошла сертификацию модель TA-1212, причем вместе со спецификациями были опубликованы изображения устройства.

Аппарат получит фирменные для XpressMusic оранжевые полоски, но судя по изображениям управления плеером на них не будет.

При этом устройство должно получить стереодинамики. В спецификациях указано, что в Nokia TA-1212 будет 2,4-дюймовый цветной экран, 0,3 Мп камера и батарея на 1200 мАч.

Презентация возрожденной Nokia 5310 XpressMusic должна состоятся в ближайшее время.

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