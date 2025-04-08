Уже больше половины россиян покупают еду и одежду в интернете

В 2024 году более половины россиян начали активно покупать еду и одежду онлайн, согласно данным Росстата, проанализированным РИА Новости.

Доля онлайн-покупок одежды и обуви выросла до 58,9% с 45,7% за два года, продукты питания и средства гигиены покупали 53,6% россиян против 32,1% ранее.

Хотя категория «бытовая техника и гаджеты» пока не достигла 50%, а уровень 46,1%, это всё же значительно выше, чем в 2022 году (38,3%). В целом доля россиян, покупающих товары через интернет, увеличилась до 64,1% с 50,5% за два года.

Большинство пользователей совершают онлайн-покупки вовремя. Постоянно покупают продукты 29,7%, одежду и обувь — 27,6%, технику — 19,3%.

Женщины чаще мужчины используют интернет для покупок (65,6% против 62,2%). Исключение покупки бытовой техники, где мужчины опережают женщин (49,2% против 43,6%).

Исследование проводилось охватом 60 тысяч домохозяйств и основывалось на выборочном опросе. Оно проходит раз в два года, предыдущее состоялось в 2022 году.