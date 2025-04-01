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Уязвимости в приложениях такси угрожают данным пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Эксперты AppSec Solutions обнаружили, что более 30% уязвимостей высокого и критического уровня, способных привести к утечкам данных, присутствуют в 95 финансовых приложениях в России. Всего было найдено 1583 уязвимости, из которых 569 являются особенно опасными.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что все банки должны устранить проблемы с безопасностью своих приложений до конца первого квартала 2025 года. Она подчеркнула, что приложения должны быть так же надежны, как сейфы в банках.

В прошлом году в банковских приложениях выявили около 4500 уязвимостей, из которых только 183 были по-настоящему серьезными.

Часто встречающимися проблемами являются неправильное хранение доступа к сторонним сервисам и чувствительной информации.

Однако в приложениях крупнейших банков уязвимостей почти не обнаружено. Команда AppSec Solutions предлагает помощь в повышении безопасности мобильных приложений.

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