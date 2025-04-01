Уязвимости в беспроводных наушниках могут угрожать безопасности пользователей

Инженер-аналитик Екатерина Едемская из компании «Газинформсервис» в беседе с «РИА Новости» предупредила о потенциальных угрозах, связанных с беспроводными наушниками.

По её словам, уязвимости в Bluetooth и прошивке могут превратить наушники в инструменты для слежки, кражи данных и финансового мошенничества, и всё это может происходить незаметно для владельцев.

Едемская отметила, что модели наушников с устаревшими алгоритмами шифрования могут передавать данные в менее защищённом виде, что даёт возможность злоумышленникам перехватывать Bluetooth-трафик и получать доступ к личной информации.

Кроме того, хакеры могут удалённо активировать микрофоны через скрытые функции и подслушивать окружающих.

Эксперт объяснила, что некоторые устройства могут стать точкой входа для более серьёзных атак, позволяя злоумышленникам внедрять вредоносный код и получать доступ к аккаунтам, файлам и даже банковским приложениям.

Наибольшему риску подвергаются пользователи наушников с Bluetooth версии 4.2 и ниже, а также те, кто не обновляет прошивку своих устройств.

Едемская рекомендует использовать наушники с Bluetooth не ниже версии 5.0, отключать Bluetooth, когда он не нужен, и не подключаться к незнакомым устройствам. Регулярные обновления прошивки также важны для защиты от кибератак.