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Уязвимости в автомобилях Skoda: злоумышленники могут получить доступ по Bluetooth

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Исследование показало, что мошенники при желании способны подслушивать разговоры в салоне, отслеживать местоположение и получать данные о скорости машины.

Все это стало возможным благодаря Bluetooth, которым оснащены машины Skoda. Об уязвимости рассказали специалисты PCAutomotive, отметив, что они выявили 12 уязвимостей, способных дать мошенникам возможность удаленно подключится к автомобилям через Bluetooth.

Уязвимости были найдены в медиаблоке Skoda Superb III, который не требует аутентификации для подключения. Хакерам достаточно находиться всего в 10 метрах от автомобиля с устройством, чтобы получить полный доступ.

Это даёт возможность выполнять код, записывать разговоры через встроенный микрофон и даже копировать телефонную книгу владельца, если включена синхронизация контактов.

Хотя уязвимости были обнаружены, хакерам не удалось обойти защиту бортового сетевого шлюза, чтобы получить доступ к критическим системам автомобиля, таким как рулевое управление или тормоза.

Skoda уже уведомлена о проблеме и обещала выпустить обновления для устранения уязвимостей, заверив, что текущие проблемы не представляют угрозы безопасности для клиентов.

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