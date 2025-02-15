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Уязвимость в WhatsApp угрожает автоматическим заражением шпионским ПО

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В мессенджере WhatsApp обнаружена серьезная проблема с безопасностью, позволяющая вредоносному ПО Graphite проникать на устройства пользователей без их ведома.

Исследования показали, что зараженные PDF-файлы, распространяемые через групповые чаты, становятся источником угрозы.

Критической особенностью является то, что для заражения не требуется, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам — установка вредоносного ПО происходит автоматически.

Георгий Волков, член комиссии по поддержке ИТ-индустрии при Минцифры России, подчеркнул, что это не просто уязвимость, а серьезный сбой в безопасности, который может затронуть миллионы людей.

Источник: Вестник Киберполиции России.

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