Уязвимость AppStore позволяет приложениям не открываться без 5-звездочного отзыва

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.4 EUR/RUB: 89.95 BTC/USD: 8756.9

26 июня : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Уязвимость AppStore позволяет приложениям не открываться без 5-звездочного отзыва

26.05.2021 16:19

Как стало известно astera.ru, это последнее открытие разработчика FlickType Косты Элефтериу, чья биография в Twitter теперь описывает его как «профессионального критика магазина приложений».

Элефтериу действительно сделал себе имя, определив громкие мошеннические приложения, которые прошли через обзор приложений, некоторые из которых принесли своим разработчикам миллионы долларов. Он даже дошел до того, что подал иск против Apple, обвинив компанию в нарушении контракта с разработчиками из-за неспособности обеспечить надлежащую охрану магазина.

Элефтериу обнаружил последнюю уязвимость, используемую приложением UPNP Xtreme, разместив демонстрационное видео в Twitter.

Уязвимость AppStore позволяет приложениям не открываться без 5-звездочного отзыва

Как только вы открываете приложение, появляется всплывающее окно обзора Apple. Однако кнопка «Не сейчас», которая обычно позволяет пользователю закрыть диалоговое окно, не работает (я предполагаю, что это просто перезапуск всплывающего окна).

Более того, попытка дать приложению меньше пяти звезд также не позволяет пользователю закрыть диалоговое окно. Только пятизвездочная оценка позволяет открыть приложение.

Как и в случае с некоторыми из более ранних мошеннических приложений, найденных Eleftheriou, это неплохое приложение, расположенное в пыльном углу App Store.

У этого разработчика более 15 миллионов загрузок и МИЛЛИОНОВ дохода.

Всплывающее окно с обзором не является поддельным и не зависит от какого-либо умного обходного пути.

Это подсказка для оценки системы iOS, а не настраиваемая подсказка.

Худшая часть? Этот трюк ЧРЕЗВЫЧАЙНО прост для любого разработчика, и он не ограничивается этим приложением.

Элефтериу ранее указывал на легкость, с которой разработчики могут покупать фальшивые обзоры и рейтинги, но при таком подходе разработчику даже не нужно будет за них платить.

Ключевым элементом защиты Apple в деле Epic Games было то, что процесс проверки приложений не позволяет мошенническим приложениям попадать в магазин. Элефтериу настойчиво утверждает, что это не так.

Apple также заявляет, что проводит «надежный» процесс проверки, но это мошенничество происходит сразу после запуска приложения. Даже автоматическая проверка поймала бы это! Но из-за отсутствия конкурирующих магазинов приложений на iOS Apple недостаточно заботится о том, чтобы улучшать свои возможности.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги