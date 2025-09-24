Уязвимое место iPhone 17 Pro обнаружено, но не там, где ожидалось

Первые отчёты показали, что новые модели iPhone 17 Pro и iPhone Air подвержены царапинам и повреждениям, однако наиболее уязвимой оказалась область камеры.

Пользователи заметили, что демонстрационные образцы устройств в магазинах Apple имеют следы повреждений именно вокруг зоны крепления беспроводной зарядки MagSafe. Однако неясно, повторяется ли эта ситуация с устройствами обычных пользователей.

Тестирование популярного ютубера JerryRigEverything показало, что хотя большинство корпуса iPhone 17 Pro хорошо защищено от незначительных царапин, камера имеет острый край, который легко повреждается. Именно здесь покрытие анодированного алюминия слабо прилегает и быстро теряет внешний вид.

Эксперимент показал, что обычные предметы вроде ключей и монет практически не оставляют следов на корпусе смартфона, кроме как на краях области камеры.

Таким образом, владельцам iPhone 17 Pro беспокоиться о серьезных царапинах, аналогичных тем, что наблюдаются на выставочных устройствах, не стоит. Тем не менее, зона камеры остаётся проблемной зоной, поэтому рекомендуется использовать чехол для дополнительной защиты.

Стоит отметить, что процесс покрытия алюминиевого корпуса iPhone 17 Pro отличается от используемого на iPhone Air, что потенциально делает последнюю модель ещё более подверженной износу.