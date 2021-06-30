Ходят слухи, что Vivo анонсирует смартфон Vivo S10 в Китае в июле. Рендеры корпуса устройства появились недавно, чтобы раскрыть его дизайн. Свежие утечки, появившиеся на Weibo, раскрыли еще несколько подробностей о Vivo S10.

Vivo S10 будет работать на чипсете Dimensity 1100. Он будет поставляться с хранилищем UFS 3.1 и 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти. Обе модели будут поставляться с дополнительными 4 ГБ виртуальной памяти. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 с интерфейсом OriginOS.

S10 будет поддерживать быструю зарядку 44 Вт, которая может зарядить его до 38 процентов за 15 минут. Он также поддерживает соединение NFC. На живом снимке телефона видно, что задний модуль Vivo S10 будет иметь три датчика камеры и светодиодную вспышку, расположенную в L-образной форме. Изображение также показывает, что у него будет 108-мегапиксельная основная камера.

Смартфон, вероятно, будет оснащен системой двойной селфи-камеры. S9 оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем и 44-мегапиксельной (основной, с автофокусом) + 8-мегапиксельной (сверхширокой) системой двойной селфи-камеры.

Серия S9, дебютировавшая ранее в этом году, включала два телефона, такие как Vivo S9 и Vivo S9e. Следовательно, вполне вероятно, что линейка S10 может также включать некоторые другие модели.

Источник — Astera.