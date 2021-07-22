Samsung уже подтвердила, что следующее мероприятие компании Galaxy Unpacked состоится 11 августа. На мероприятии южнокорейский гигант представит свои складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Наряду со складными смартфонами компания также выпустит Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Active. Кроме того, на том же мероприятии будет представлен Samsung Galaxy Buds 2. В преддверии официального запуска Эван Бласс поделился изображениями грядущих наушников, раскрывая их дизайн и варианты цвета.

Изображения подтверждают, что Samsung Galaxy Buds 2 будет доступен в четырех цветовых вариантах — черном, белом, фиолетовом и зеленом. Компания будет поставлять чехол для зарядки, который имеет белый цвет снаружи, но внутри он того же цвета, что и наушники.

С точки зрения дизайна грядущий Galaxy Buds 2 похож на Galaxy Buds +, но чехол для зарядки аналогичен тому, что компания предлагала с прошлогодним Galaxy Buds Live, и имеет бренд Samsung наверху.

Ожидается, что грядущие наушники TWS от Samsung будут питаться от аккумулятора емкостью 120 мАч, а в зарядном футляре — аккумулятор емкостью 500 мАч. Что касается функции активного шумоподавления (ANC), то есть противоречивые сообщения. Чтобы узнать наверняка о его функциях, ценах и информации о доступности, нам придется дождаться официального объявления в следующем месяце.

Источник — Astera.