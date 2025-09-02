Утечка раскрыла ключевые характеристики процессора MediaTek Dimensity 9500

Процессор Dimensity 9500 от MediaTek, анонс которого ожидается позже в этом месяце, стал предметом новой утечки, в которой раскрыты основные характеристики. Информацию опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station, ранее точно описывавший аппаратные новинки смартфонов.

Чип построен на продвинутом 3-нм техпроцессе TSMC N3P и использует конфигурацию исключительно из крупных ядер. Центральный процессор включает одно ядро Cortex-X930 с частотой 4,21 ГГц, три Cortex-X930 на 3,5 ГГц и четыре Cortex-A730 на 2,7 ГГц.

Графическая подсистема представлена Mali-G1 Ultra MC12 с новой микроархитектурой, обеспечивающей улучшенное трассирование лучей при снижении энергопотребления.

Помимо CPU и GPU, Dimensity 9500 оснащён 16 МБ кэш-памяти L3, 10 МБ системного кэша, поддержкой набора инструкций SME и нейропроцессором NPU 9.0 с производительностью около 100 TOPS. Чип совместим с оперативной памятью LPDDR5X на скорости 10667 Мбит/с и флеш-памятью UFS 4.1 через 4 линии.

По информации Digital Chat Station, в устройствах может использоваться блок обработки изображений Vivo V3+ ISP, однако он, скорее всего, будет доступен только на смартфонах Vivo.

Ожидается, что Dimensity 9500 дебютирует 22 сентября в серии Vivo X300, а в октябре появится в устройствах Oppo Find X9, немного раньше анонса следующего поколения Snapdragon от Qualcomm.