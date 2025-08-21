Утечка раскрыла характеристики Samsung Galaxy S25 FE с мощной начинкой

Новый смартфон Samsung Galaxy S25 FE появился в утечке, которая раскрывает практически все ключевые характеристики модели. Эта версия Fan Edition станет доступным флагманом компании.

По информации инсайдера Ахмеда Квайдера, Galaxy S25 FE выйдет в нескольких цветах: тёмно-синий, синий, светло-голубой, чёрный и белый. Ранее появлялись рендеры, подтверждающие разнообразие цветовых вариантов. На передней панели ожидается 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиком яркости 1900 нит и разрешением FHD+. Оба стекла — фронтальное и заднее — будут защищены Gorilla Glass Victus.

Смартфон оснащён процессором Exynos 2400, который заменяет Exynos 2400e в модели S24 FE. Для охлаждения используется новая система рассеивания тепла, обеспечивающая на 13% более эффективное охлаждение. Ёмкость аккумулятора составляет 4 900 мА·ч, поддерживается проводная быстрая зарядка 45 Вт.

Фотографические возможности включают тройную основную камеру: 50 Мп (главная), 8 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (широкоугольная), а для селфи предусмотрен 12 Мп сенсор.

Galaxy S25 FE будет работать под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8. Среди других функций заявлены защита от воды и пыли по стандарту IP68, поддержка WiFi 6E и инструменты Galaxy AI. Дополнительная информация появится ближе к официальному запуску.