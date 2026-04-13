Утечка раскрыла детали батареи и камер Xiaomi 18 Pro

По данным инсайдера Digital Chat Station, в сети появились новые сведения о будущей серии смартфонов Xiaomi 18 Pro, включая характеристики аккумулятора и камер.

Сообщается, что базовая версия Xiaomi 18 Pro может получить батарею ёмкостью порядка 7000 мА·ч, а также поддержку проводной и беспроводной зарядки мощностью до 100 Вт. Для сравнения упоминается предшествующая модель Xiaomi 17 Pro с аккумулятором 6300 мА·ч.

В части камер ожидается система с двумя 200-мегапиксельными сенсорами, дополненная телеобъективом и макромодулем. Также говорится о поддержке технологии LOFIC HDR 3.0, направленной на расширение динамического диапазона изображения.

Отдельно упоминается возможная реализация модульной оптики с магнитными сменными линзами, которая может расширить возможности съёмки, включая зум и специализированные режимы.

По предварительным данным, устройство может работать на будущем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, выполненном по 2-нм техпроцессу, в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ.

Для версии Xiaomi 18 Pro Max обсуждается аккумулятор увеличенной ёмкости — до 8500 мА·ч, а также сохранение дополнительного дисплея на задней панели.

