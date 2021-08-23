Утечка Fitbit Charge 5 указывает на серьезные улучшения

Фитнес-трекеры были одними из первых продуктов, благодаря которым носимые устройства стали популярными. В то время как умные часы сейчас преобладают, фитнес-трекеры по-прежнему занимают большую часть доли рынка, а Fitbit остается его лидером.

После запуска Fitbit Charge 4 в марте прошлого года, компания теперь готовится выпустить на рынок своего преемника, получившего название Fitbit Charge 5. В преддверии запуска в Интернет просочились некоторые подробности о грядущем носимом продукте.

Судя по просочившимся рендерам, похоже, что Fitbit будет пересматривать дизайн фитнес-трекера Charge 5. Компания отказывается от грубого внешнего вида, и в новом продукте используются изогнутые края с мягкими углами и более гладкий на вид ремешок.

Кроме того, вместо монохромного экрана в прошлых моделях, будущая модель будет иметь цветной дисплей. В настоящее время мало что известно об аппаратных характеристиках Fitbit Charge 5, но выяснилось, что у него есть оптический датчик сердечного ритма и датчик SpO2 для содержания кислорода в крови.

Он также может поставляться с поддержкой GPS для отслеживания местоположения и любимого Fitbit EDA для измерения стресса. Также есть возможность использовать датчик ЭКГ для мониторинга сердечного ритма и предупреждения пользователей о потенциальных проблемах с аритмией.

Устройство также будет включать премиальную подписку, которая предлагает персональные рекомендации по упражнениям и предлагает время для отдыха и восстановления с управляемыми медитациями и отслеживанием сна.

В утечке также утверждается, что устройство будет доступно для покупки по цене 179 долларов. Дата запуска еще не известна, но, судя по просочившимся изображениям, на которых показана дата «23 октября», вполне вероятно, что Fitbit Charge 5 будет официально объявлен 23 октября.

Источник — Astera.