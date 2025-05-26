Утечка: Apple может менять дизайн iPhone каждый год до 2027 года

Согласно новой утечке информации, Apple планирует ежегодное обновление дизайна iPhone как минимум в течение трёх следующих поколений — вплоть до модели iPhone 19, которая может выйти в 2027 году. Об этом сообщает китайский инсайдер Digital Chat Station.

Начало трансформации намечено на 2025 год, когда в линейке iPhone 17, особенно в версиях Pro, ожидаются заметные изменения внешнего вида. Предполагается, что блок задней камеры станет шире и будет занимать больше места на тыльной панели. Камеры по-прежнему будут размещены слева, но элементы, такие как вспышка, микрофон и LiDAR, могут быть перемещены вправо. Также рассматривается возможность двухцветного оформления задней панели, однако среди утечек по этому поводу нет единого мнения.

В 2026 году редизайн может затронуть переднюю часть устройств. Устройства серии iPhone 18, как сообщается, получат фронтальную камеру в виде отдельного отверстия, избавившись от привычной «пилюли» для размещения Face ID. По словам источника, компоненты системы распознавания лиц могут быть перемещены под экран, что станет первой реализацией этой технологии в линейке iPhone.

Самым радикальным шагом может стать выпуск серии iPhone 19 в 2027 году. Если информация подтвердится, это будет первый iPhone с полностью цельным экраном без каких-либо вырезов — как камера, так и датчики Face ID окажутся под дисплеем. Такие разработки уже ведутся в индустрии, но нынешние решения на базе Android всё ещё уступают по качеству изображения классическим камерам.

Ранее Apple придерживалась более сдержанной политики обновлений внешнего вида устройств, меняя дизайн в среднем раз в 2–3 года. Намечающаяся стратегия ежегодных визуальных преобразований может обозначать поворотный момент в подходе компании к флагманским моделям.