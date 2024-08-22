Устройство для борьбы с БПЛА создала студентка Новгородского университета

Студентка Политехнического колледжа НовГУ Варвара Андреева заняла первое место на VIII Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая исследовательская статья».

В секции «Технические науки» она представила работу под руководством Михаила Даниловских, посвященную разработке малогабаритного устройства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) с помощью лазерного излучения.

В своей статье Варвара описала концепцию «пространственно-объемной завесы», которая может временно ослеплять дроны, оснащенные видеокамерами. Она отметила, что на сегодняшний день не существует мобильных оптических систем для противодействия БЛА, что делает её разработку особенно актуальной на фоне высоких затрат на существующие зенитные ракеты и электронные системы, которые не всегда эффективны.

Созданный студенткой сканирующий блок строчно-кадровой лазерной обработки способен формировать непрерывную завесу лазерного излучения на расстоянии до 100 метров, охватывая площадь в 20 квадратных метров.

По словам Варвары Андреевой, основное преимущество устройства заключается в его автономности и способности непрерывно сканировать пространство в режиме ожидания. Вместо активного поиска дронов, система ждет, пока они войдут в контролируемую зону, и автоматически ослепляет или отключает их.

Устройство отличается низким энергопотреблением и может использоваться не только против дронов, но и против живой силы противника, эффективно действуя против оптических прицелов. Оно может применяться как индивидуально, так и на мобильных или летающих платформах.

Статья Варвары была опубликована в сборнике «Наука и просвещение» по итогам конкурса.