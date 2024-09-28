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Устройства Xiaomi получат технологию для интеграции с Windows

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Xiaomi анонсировала свои новые флагманские телефоны Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro.

Устройства Xiaomi получат технологию для интеграции с Windows

В их состав войдет интеграция приложения Link to Windows, что улучшит взаимодействие между телефонами на Android и ПК с Windows. Это приложение планируется добавить в обновлении 1.0.10.0 для HyperOS, модификации Android от Xiaomi.

Хотя Link to Windows не был предустановлен на обзорных устройствах, он будет доступен пользователям для загрузки из Google Play.

Предустановка приложения улучшает его функциональность, позволяя выполнять синхронизацию буфера обмена и потоковых приложений.

Xiaomi присоединяется к другим производителям, таким как Samsung, HONOR и OnePlus, в выпуске Link to Windows «из коробки». Это шаг, направленный на улучшение совместной работы устройств в экосистеме Windows.

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