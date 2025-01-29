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Установленный в Galaxy процессор Snapdragon 8 Elite на 36% превзошёл Apple A18 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

В новом тесте 3DMark Steel Nomad Light смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra превзошёл iPhone 16 Pro Max.

Samsung рекламировала Snapdragon 8 Elite как решение для повышения производительности в играх, и результаты бенчмарков это подтверждают. В тесте Galaxy S25 Ultra набрал 2617 баллов, в то время как iPhone 16 Pro Max — 1922 балла.

Средняя частота кадров в секунду для Galaxy составила 19,39, а для iPhone — 14,2. Также стоит отметить, что разогнанный Snapdragon 8 Elite даёт Samsung небольшое преимущество перед другими устройствами с обычной версией процессора.

Например, Xiaomi 15 с обычным Snapdragon 8 Elite набрал около 2530 баллов при среднем значении FPS около 18,74.

Вероятно, улучшенная система охлаждения в Galaxy S25 Ultra также сыграла роль в этих результатах.

 

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