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Установить на телефон биометрическую защиту посоветовал россиянам эксперт

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Старший эксперт «МегаФона» Борис Лопатин отметил, что мобильные телефоны часто содержат личную информацию, что делает их целью для киберпреступников.

Он рекомендовал установить пароль или биометрическую защиту на смартфоны и всегда держать их заблокированными, особенно когда они на виду, пишет RT.

Лопатин также посоветовал покупать телефоны только у проверенных продавцов, так как несертифицированные устройства могут уже содержать вредоносные программы.

Включение двухфакторной аутентификации для приложений, таких как Telegram и VK, поможет повысить безопасность.

Важно загружать приложения только из официальных магазинов и предоставлять им минимально необходимые разрешения. Обновление приложений и операционной системы также критично, так как новые версии устраняют уязвимости.

Эксперт рекомендовал избегать переходов по ссылкам из подозрительных писем, которые могут вести на фишинговые сайты. Регулярное создание резервных копий данных и установка антивирусных программ помогут защитить информацию и устройство от угроз.

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