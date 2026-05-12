Unitree представила пилотируемого меха-робота GD01 стоимостью около 42 млн рублей

Компания Unitree Robotics представила разработку GD01 — пилотируемого меха-робота, который, по заявлению производителя, готов к серийному выпуску. Стоимость устройства составляет 3,9 млн юаней, что эквивалентно примерно 42,2 млн рублей.

Конструкция рассчитана на одного человека внутри кабины. Особенностью модели называется возможность использовать руки робота как дополнительную опору, фактически превращая их во «вторую пару ног» при передвижении.

В демонстрационных материалах также показано, что робот способен наносить сильные удары, включая разрушение кирпичной стены.

Компания при этом отдельно отметила, что использование устройства должно осуществляться в безопасных и неагрессивных целях.