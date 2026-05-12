Главная » Новости

Unitree представила пилотируемого меха-робота GD01 стоимостью около 42 млн рублей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Unitree представила пилотируемого меха-робота GD01 стоимостью около 42 млн рублей

Компания Unitree Robotics представила разработку GD01 — пилотируемого меха-робота, который, по заявлению производителя, готов к серийному выпуску. Стоимость устройства составляет 3,9 млн юаней, что эквивалентно примерно 42,2 млн рублей.

Конструкция рассчитана на одного человека внутри кабины. Особенностью модели называется возможность использовать руки робота как дополнительную опору, фактически превращая их во «вторую пару ног» при передвижении.

В демонстрационных материалах также показано, что робот способен наносить сильные удары, включая разрушение кирпичной стены.

Компания при этом отдельно отметила, что использование устройства должно осуществляться в безопасных и неагрессивных целях.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.