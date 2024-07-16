Уникальный портретный режим модели Honor 200 показали в работе

Смартфоны серии Honor 200, которые были представлены в июне, пока не поступили в продажу на российском рынке. Однако некоторым энтузиастам уже удалось получить новинки и опробовать их уникальную функцию портретного режима Harcourt, которую они продемонстрировали.

Один из известных фотографов, Олег Зотов, получил в свои руки смартфон Honor 200 Pro и использовал его для фотосессии с актерами и моделями, которые превратились в персонажей, включая Джона Леннона, Сальвадора Дали, Мерелин Монро и Фриду Кало.

Портретный режим Harcourt был разработан Honor совместно с парижской фотостудией, известной своими высококачественными портретными снимками, создание которых занимает около 2 часов и стоит до $3000.

Теперь смартфон Honor 200 Pro может воспроизводить подобное качество снимков, эффекты освещения лица и контраст изображения.

Серия смартфонов Honor 200 поддерживает три особые режима съемки: Harcourt Vibrant для улучшения освещения, теней и цветопередачи, Harcourt Color для создания винтажных фотографий и Harcourt Classic для чёрно-белой съёмки.

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