Главная » Новости

Уникальный портретный режим модели Honor 200 показали в работе

Автор На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

Смартфоны серии Honor 200, которые были представлены в июне, пока не поступили в продажу на российском рынке. Однако некоторым энтузиастам уже удалось получить новинки и опробовать их уникальную функцию портретного режима Harcourt, которую они продемонстрировали.

Уникальный портретный режим модели Honor 200 показали в работе Уникальный портретный режим модели Honor 200 показали в работе

Один из известных фотографов, Олег Зотов, получил в свои руки смартфон Honor 200 Pro и использовал его для фотосессии с актерами и моделями, которые превратились в персонажей, включая Джона Леннона, Сальвадора Дали, Мерелин Монро и Фриду Кало.

Портретный режим Harcourt был разработан Honor совместно с парижской фотостудией, известной своими высококачественными портретными снимками, создание которых занимает около 2 часов и стоит до $3000.

Теперь смартфон Honor 200 Pro может воспроизводить подобное качество снимков, эффекты освещения лица и контраст изображения.

Серия смартфонов Honor 200 поддерживает три особые режима съемки: Harcourt Vibrant для улучшения освещения, теней и цветопередачи, Harcourt Color для создания винтажных фотографий и Harcourt Classic для чёрно-белой съёмки.

В России анонсированы цены на новинки Honor 200 и 200 Pro

 

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.