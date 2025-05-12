В провинции Бакнинь во Вьетнаме обнаружены древние лодки XI–XIV века

В декабре 2024 года в провинции Бакнинь, Вьетнам, были обнаружены две уникальные деревянные лодки, ставшие значимым археологическим открытием. Находка была сделана местным жителем Нгуеном Ван Чиеном во время дноуглубительных работ в семейном пруду, расположенном в районе Конг Ха, неподалёку от западной стены древней цитадели Луй Лау.

Лодки представляют собой двухкорпусные суда, соединённые в носовой части деревянной балкой — архитектурное решение, ранее не зафиксированное в археологических данных как Вьетнама, так и других регионов мира. Каждый корпус имеет длину свыше 16 метров, ширину от 1,95 до 2,2 метра и глубину до 2,15 метра. Они состоят из шести отсеков и собраны из семи-восьми слоев деревянных досок, соединённых с помощью шипов и деревянных гвоздей без применения металла. Нижняя часть каждого корпуса выдолблена из цельного ствола дерева диаметром около 0,95 метра.

Предварительная датировка, основанная на архитектурных особенностях и расположении находки, указывает на период между XI и XIV веками — время правления династий Ли и Чан. Однако учёные также рассматривают возможность более раннего происхождения лодок, относящегося к периоду Гиао Чи (II–III века н.э.), с учётом близости к древнему торговому центру Луй Лау. Этот регион ранее уже демонстрировал значительное развитие — здесь были найдены тысячи форм для отливки бронзовых барабанов.

В связи с хрупкостью деревянных конструкций, находившихся длительное время в водно-иловой среде, Департамент культуры, спорта и туризма провинции Бакнинь совместно с Институтом археологии Вьетнама провёл экстренные раскопки на площади 300 кв. м с 3 марта по 3 апреля 2025 года. В целях сохранности находки временно засыпаны песком и укрыты брезентом для защиты от внешних воздействий.

Ведутся анализы органических материалов, найденных в отсеках лодок, включая семена растений, чтобы выяснить, какие грузы перевозились и какое место занимал этот регион в торговле. Председатель Народного комитета провинции Вуонг Куок Туан подчеркнул важность продолжения исследований и информирования общественности о значении находки для культурного наследия страны.

По мнению специалистов, обнаружение этих двухкорпусных лодок может дать редкую возможность для изучения древних морских технологий и торговли во Вьетнаме и стать одной из наиболее значительных археологических находок последних лет.