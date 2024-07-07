Unihertz раскрыла характеристики самого маленького в мире 5G-смартфона Jelly Max

Анонс выхода самого маленького 5G-смартфона состоялся в конце прошлого месяца, при этом подробности о модели не раскрывались.

Впрочем, компания до сих пор не раскрывает габариты устройства, при этом его технические характеристики уже известны.

Компания Unihertz рассекретила характеристики самого маленького в мире 5G-смартфона Jelly Max, заявив, что аппарат будет оснащен мощным чипом MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и огромным хранилищем в 256 ГБ UFS 3.1.

По сравнению с предыдущей моделью, Jelly Star, Unihertz обещает значительное увеличение производительности: процессор будет работать на 54% быстрее, графический процессор — на 87% быстрее, оперативная память увеличится на 36%, а энергоэффективность повысится на 30%.

В Jelly Max будет установлена батарея емкостью 4000 мАч, что является впечатляющим показателем для такого компактного устройства. Кроме того, телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт, что позволит зарядить его на 90% всего за 20 минут.

Хотя точные размеры неизвестны, по сравнению со стандартной клавиатурой, показанной в рекламе, можно предположить, что размер Jelly Max будет схож с iPhone 13 Mini.

Это значительный шаг вперед по сравнению с крошечным 3-дюймовым дисплеем Jelly Star, что делает Jelly Max более практичным для повседневного использования.

Unihertz сообщила, что планирует провести кампанию на Kickstarter, поэтому сроки выхода и цены пока не называют. Этот подход к привлечению финансирования от общественности соответствует их привычной стратегии и позволяет оценить интерес пользователей перед полноценным запуском.