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Умный фильтр для воды Xiaomi выходит на мировой рынок

Автор На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

Китайская компания Xiaomi представила свой новый продукт на глобальном рынке — умный фильтр для воды под названием Xiaomi Smart Filtered Water Dispenser Pro.

Умный фильтр для воды Xiaomi выходит на мировой рынок

Стоимость и цена глобальной версии продукта пока не названы, а в Китае он продается за 1999 юаней или 24 тыс. рублей.

Это устройство не только очищает воду, но и кипятит ее, а затем наливает в чашки в нужном количестве. Новинка обладает рядом умных функций, делая процесс получения чистой и горячей воды удобным и интуитивно понятным.

Фильтрация воды осуществляется с помощью 6-ступенчатой системы обратного осмоса, которая удаляет тяжелые металлы и бактерии.

Резервуар для воды имеет вместимость 6,2 литра, а также отдельный отсек для сбора сточных вод объемом 1,8 литра. Пользователь может регулировать температуру воды в диапазоне от 40 ℃ до 95 ℃ с шагом 1 ℃.

Важным аспектом является система УФ-стерилизации, которая обеспечивает чистоту резервуара с водой и защищает жидкость от вторичного загрязнения.

Умный фильтр для воды Xiaomi выходит на мировой рынок

Благодаря использованию ультрафиолетового излучения, система удаляет кишечную палочку с эффективностью 99,9%, обеспечивая безопасный источник питья.

Нагрев воды происходит всего за несколько секунд, а также доступны предустановленные режимы, такие как «Комнатная температура», «Кофе» и «Кипячение воды».

Дополнительные функции включают двухцветную подсветку при подаче воды и скрытую ручку для удобства переноски устройства.

 

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